10 фактов о Короленко! поомогите пожалуйста!!!!
Литература
10 фактов о Короленко! поомогите пожалуйста!!!!
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Родился 15 июля 1853 года в Житомире. По отцу он старого казацкого рода, мать — дочь польского помещика на Волыни. Отец его, занимавший должность уездного судьи в Житомире, Дубне, Ровне, отличался редкой нравственной чистотой. В главных чертах сын обрисовал его в полу-автобиографической повести «В дурном обществе», в образе идеально-честного «пана-судьи», и более подробно - в «Истории моего современника».Детство и отрочество Короленко протекли в маленьких городках, где сталкиваются три народности: польская, украинско-русская и еврейская. Бурная и долгая историческая жизнь оставила здесь ряд воспоминаний и следов, полных романтического обаяния. Все это, в связи с полу-польским происхождением и воспитанием, наложило неизгладимую печать на творчество Короленко и ярко сказалось в его художественной манере, роднящей его с новыми польскими писателями — Сенкевичем, Оржешко, Прусом.В 1870 году Короленко окончил курс в ровенском реальном училище. Незадолго до этого умер его отец, оставив многочисленную семью почти без всяких средств. Когда в 1871 году Короленко поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, ему пришлось вынести самую тяжелую нужду - обедать за 18 копеек в благотворительной кухмистерской он мог себе позволить не чаще одного раза в месяц. В 1872 году благодаря стараниям энергичной матери, ему удалось перебраться в Москву и поступить стипендиатом в Петровско-Разумовскую земледельческую академию.В 1874 году, за подачу от имени товарищей коллективного прошения, он был исключен из академии. Поселившись в Петербурге, Короленко вместе с братьями добывал средства к существованию для себя и семьи корректурной работой. С конца 70-х годов Короленко подвергается аресту и ряду административных кар.После нескольких лет ссылки в Вятской губернии он, в начале 80-х годов, был поселен в Восточной Сибири, в трехстах верстах за Якутском. Сибирь произвела на невольного туриста огромное впечатление и дала материал для лучших его очерков: «Сон Макара», «Записки сибирского туриста», «Соколинец», «В подследственном отделении».1885-1886 годы — Короленко разрешено поселиться под надзором полиции в Нижнем Новгороде. Впрочем, надзор не мешал писателю быть активистом либеральной оппозиции. Он сотрудничал в политических газетах «Русские Ведомости», «Нижегородские Ведомости», «Северный вестник». В 1886 году была издана первая книга Владимира Короленко «Очерки и рассказы». В нее вошли произведения, написанные им в годы ссылок.В 1887 году Короленко написал повесть «Слепой музыкант». Она пользовалась невероятным успехом, и только про жизни Короленко выдержала 15 переизданий. В этом же году вышли «волжские» рассказы («За иконой», «На затмении» и другие). В 1888 году была написана повесть «Ночью», в 1889 вышла вторая книга «Очерки и рассказы», объединившая произведения последних лет.В 1893 году была издана книга «В голодный год». В нее вошли статьи, опубликованные писателем в газете «Русские ведомости».В 1894 году писатель совершил путешествие в Англию и Америку. Свои впечатления Владимир Короленко описал в повести (фактически, романе) о жизни украинского эмигранта «Без языка».В 1895 — 1904 годах писатель входил в состав издателей народнического журнала «Русское богатство». А в 1896 переехал в Петербург.В 1900 году Короленко был избран почетным академиком Академии Наук по разряду изящной словесности. В этом же году он переехал в Полтаву. Но в 1902 Владимир Короленко, как и А.П. Чехов, отказался от звания почетного академика Академии Наук по причине отмены выборов в Академию М. Горького.В 1903 году вышла третья книга «Очерков и рассказов» («Не страшное», «Государевы ямщики», «Последний луч», «Феодалы», «Мороз» и другие).На протяжении 1904-1917 годов Короленко являлся главным редактором журнала «Русское богатство». Когда, в 1905 году, первая революция закончилась поражением, и по стране прокатилась волна карательных экспедиций и смертных казней, Владимир Короленко написал ряд очерков, в которых выступал против произвола («Бытовое явление», «Черты военного правосудия» и другие). А в 1906 году начал выходить по главам автобиографический роман «История моего современника».В 1914 году Короленко уехал во Францию на лечение, где его застала Первая мировая война. В 1915 году он вернулся в Россию и начал помогать детям: организовал сбор продуктов для сирот, открыл приюты для беспризорных. За эту деятельность писатель был избран почетным председателем Лиги спасения детей и Всероссийского комитета помощи голодающим.В 1917 году Короленко написал брошюру «Падение царской власти. (Речь простым людям о событиях в России)», в которой высказал мнение о Февральской революции. В этом же году по впечатлениям, полученным во Франции во время войны, он написал рассказ «Пленные».
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