Скрестили красноглазую серую дрозофилу, гетерозиготную по двум аллелям, с красн??глазой чёрной дрозофилой, гетерозиготной по первой аллели. Красные глаза и серое тело – доминантные признаки, вишнёвые глаза и чёрное тело – ре...

Биология
Скрестили красноглазую серую дрозофилу, гетерозиготную по двум аллелям, с красн??глазой чёрной дрозофилой, гетерозиготной по первой аллели. Красные глаза и серое тело – доминантные признаки, вишнёвые глаза и чёрное тело – рецессивные признаки. Определите генотипы родителей, гаметы, численное расщепление потомства по фенотипу и генотипу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-красные глаза            В-серое тело а-вишнёвые глаза         в-чёрное тело Р (жен.) АаВв        х       (муж.) Аавв Г   АВ,Ав, аВ, ав                   Ав, ав F1  Расщепление: 3;3;1;1 3-красные глаза, серое тело 3-красные глаза, чёрное тело 1-вишнёвые глаза, серое тело 1-вишнёвые глаза, чёрное тело
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