Скрестили красноглазую серую дрозофилу, гетерозиготную по двум аллелям, с красн??глазой чёрной дрозофилой, гетерозиготной по первой аллели. Красные глаза и серое тело – доминантные признаки, вишнёвые глаза и чёрное тело – ре...

Биология

Скрестили красноглазую серую дрозофилу, гетерозиготную по двум аллелям, с красн??глазой чёрной дрозофилой, гетерозиготной по первой аллели. Красные глаза и серое тело – доминантные признаки, вишнёвые глаза и чёрное тело – рецессивные признаки. Определите генотипы родителей, гаметы, численное расщепление потомства по фенотипу и генотипу.

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