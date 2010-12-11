ЭССЕ. Толерантность-важнейшие условия предупреждения межнациональных конфликто??. Написать 2 страницы прошу!

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Проблемы межнациональных конфликтов в современном обществе Опубликовано Денисова Ирина Николаевна вкл 28.04.2014 - 12:03 АВТОР: Павлова В.Е. XX век ознаменовался не только расширением кросскультурных связей и объе­динением Европы, но и распадом многонациональных государств, агрессивным национализмом и межэтническими войнами, которые во многом опровергли гуманистическую иллюзию о планетарном сознании и едином человеке. Поэтому в настоящее время проблема межэтнических отношениях стала особенно актуальной. Почему-то людям разных национальностей трудно жить на одной планете без попыток доказать превосходство своей национальности над другими. К счастью, печальная история немецкого национал - социализма отошла в прошлое, однако нельзя сказать, что межнациональные распри канули в лету. Взяв любую сводку новостей, можно увидеть сообщение об очередной «акции протеста» или «теракте» (в зависимости от политической ориентации данного СМИ). Периодически появляются все новые и новые «горячие точки» со всеми вытекающими отсюда процессами – жертвами, как среди военных, так и среди мирного населения, потоками миграции, беженцами и, в целом, искалеченными человеческими судьбами. Для Российской Федерации данная проблема также одна из наиболее важных. Можно уже говорить о том, что один из конфликтов, развернувшихся на территории России – чеченская война, в основе которой лежит, в том числе этнический компонент, – одно из крупнейших политических событий конца ХХ века. Аргументами в пользу справедливости последнего положения могут служить крайняя острота конфликта, повышенный интерес мировой общественности к событиям, развивающимся на территории Чечни, волна религиозных и национальных выступлений во всем северокавказском регионе, которую подхлестнула война в Чеченской Республике. События последних лет продемонстрировали, что этнические конфликты в различных частях мира выходят за рамки внутригосударственных и даже региональных. Это имеет особое значение в связи с тем, что регионы этнической нестабильности ассоциируются все чаще с потенциальными субъектами международного терроризма. Актуальность данной темы заключатся в том, что в последнее время межнациональные конфликты обострились не только на государственном уровне, но и на бытовом фоне, в том числе и среди молодёжи. Об этом говорят последние события. Например, в Москве массовые беспорядки на Манежной площади 11.12.2010 года (Приложение 1), участниками которой были в основном учащиеся старших классов и потасовка молодых людей в г. Радужный ХМАО 12.12 2010 г. в одном из ночных клубов (Приложение 1), во время которой лицами кавказской национальности был убит двадцатипятилетний Василий Пирожук. Целью работы является комплексное исследование данной проблемы. Объектом исследования являются учащиеся 9 – 11 классов МОУ «СОШ № 10». Предметом исследования являются межнациональные отношения в подростковой среде. Задачи: 1. Определить понятие «межэтнический конфликт», рассмотреть основные формы и особенности конфликтов. 2. Выявить и осмыслить факторы и причины, вызывающие межэтнические конфликты и определяющие их особенности. 3. Рассмотреть роль религии в межнациональных конфликтах. 4. Исследовать межнациональные взаимоотношения в подростковой среде. 5. Предложить мероприятия, направленные на предупреждение подобных конфликтов. 6. Определить роль толерантности в межэтнических отношениях. Гипотеза. В подростковой среде проявляются межнациональные конфликты, основанные на межличностных отношениях. Проблема. Нарастание межэтнических конфликтов в современной России.