Есть 24 шарика — по 6 каждого из четырех цветов, которые разложили поровну по шести ящикам. Какое наименьшее количество ящиков всегда можно выбрать так, чтобы в них были шарики всех цветов? При выборе ящиков мы можем видеть и...

Гость: Гость:

В самом лучшем случае в одном ящике лежат 4 шарика все разные. То есть достаточно 1 ящика. В самом худшем случае необходимо 2 ящика. Например, в 1 ящике лежат 2 красных и 2 синих, во 2 ящике 2 синих и 2 зеленых, в 3 ящике 2 зеленых и 2 желтых, в 4 ящике 2 желтых и 2 красных, в 5 ящике 2 красных и 2 зеленых, и в 6 ящике 2 синих и 2 желтых. Тогда достаточно взять 5 и 6 ящики. Если даже в каком-то ящике лежит 4 одинаковых шарика, то остальные 2 будут в другом ящике, то есть там будут шарики как минимум 2 цветов, а в каком-то другом ящике - 2 других цветов. Взяв эти 2 ящика, мы возьмем все 4 цвета. Ответ: 2 ящика.