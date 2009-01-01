Напишите пожалуйста: 21. Какие из перечисленных санкций не являются административными взысканиями? А) предупреждение б) штраф в) лишение свободы г) ссылка д) возмездное изъятие предметов и орудий правонарушения е) конфискация ...

Обществознание

Напишите пожалуйста: 21. Какие из перечисленных санкций не являются административными взысканиями? А) предупреждение б) штраф в) лишение свободы г) ссылка д) возмездное изъятие предметов и орудий правонарушения е) конфискация орудий правонарушения ж) лишение специального права (водительских прав и др.) з) конфискация имущества и) исправительные работы к) административный арест до 15 суток л) исключительная мера наказания – смертная казнь м)дисквалификация н) административное выдворение за границу иностранного гражданина о) административное приостановление деятельности. 22. Какие наказания предусмотрены УК РФ? А) лишение свободы б)ссылка в) высылка г) предание публичному позору д) исправительные работы Е) лишение права занимать определенные должности ж) штраф з) увольнение от должности и) четвертование к) наказание шпицрутенами л) возложение обязанности загладить причиненный вред м) общественное порицание н) бессрочная каторга о) конфискация имущества п) лишение воинского или специального звания р) смертная казнь с) ограничение свободы т)арест у) обязательные работы. 23. а) Трудоустроиться можно…………..лет б) уголовная ответственность наступает с ……..лет, за особо опасные- ……..лет в)несовершеннолетний может самостоятельно обратиться в суд с………..лет 24. а)Имущественная ответственность наступает с …….лет б) административная ответственность -……… В) брачный возраст в нашей стране - ……..лет.

Автор: Гость