Автобус первые 4 часа ехал со скоростью 40км/ч ,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше. Во сколько раз расстояние пройденное автобусом за вторые четыре часа, больше расстояния пройденного за первые четыре часа
Математика
Автобус первые 4 часа ехал со скоростью 40км/ч ,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше. Во сколько раз расстояние пройденное автобусом за вторые четыре часа, больше расстояния пройденного за первые четыре часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40*4=160км за первые 4 ч 4*40*2=320км-за следующие 4ч 320:160=2 раза больше
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