Автобус первые 4 часа ехал со скоростью 40км/ч ,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше. Во сколько раз расстояние пройденное автобусом за вторые четыре часа, больше расстояния пройденного за первые четыре часа

Математика

Автобус первые 4 часа ехал со скоростью 40км/ч ,а следующие четыре часа со скоростью в 2 раза больше. Во сколько раз расстояние пройденное автобусом за вторые четыре часа, больше расстояния пройденного за первые четыре часа

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