Равнобедреной трапеции основания равны 30 см и72 см боковая сторона 75см найдите высоту трапеции
Геометрия
Равнобедреной трапеции основания равны 30 см и72 см боковая сторона 75см найдите высоту трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проводим в трапеции две высоты, тем самым мы разделяем нижнее основание трапеции на 3 части: 21 см, 30 см, 21 см. Далее рассматриваем прямоугольный треугольник с гипотенузой 75 см и одним катетом 21 см. По этим данным с помощью теоремы Пифагора находим второй катет. Т.е., 75^2 - 21^2 = 5625 - 441 = 5184 = 72^2. Следовательно, второй катет треугольника, он же высота трапеции, равен, 72 см.
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