Равнобедреной трапеции основания равны 30 см и72 см боковая сторона 75см найдите высоту трапеции

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Проводим в трапеции две высоты, тем самым мы разделяем нижнее основание трапеции на 3 части: 21 см, 30 см, 21 см. Далее рассматриваем прямоугольный треугольник с гипотенузой 75 см и одним катетом 21 см. По этим данным с помощью теоремы Пифагора находим второй катет. Т.е., 75^2 - 21^2 = 5625 - 441 = 5184 = 72^2. Следовательно, второй катет треугольника, он же высота трапеции, равен, 72 см.