Помогите сделать номера, заранее спасибо!

Алгебра
Помогите сделать номера, заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 a1=7*1-3=4 a2=7*2-3=11 d=a2-a1=11-4=7 S90=(2a1+89d)*90/2 S90=(8+623)*45=631*45=28395 4 c1=-2,25 c11=10,25 d=(c11-c1)/10 d=(10,25+2,25)/10=1,25 -2,25+1,25(n-1)=23,5 1,25(n-1)=23,5+2,25 1,25(n-1)=25,75 n-1=25,75:1,25 n-1=20,6 n=20,6+1 n=21,6∉Z не является
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
С чем можно сравнить глаз человека с предлогом в ед.ч., Т.п.
Ответить
Математика
А₁=1, А₂=3, Аₐ₊₂= 4Aₐ₊₁ -3Aₐ - при всех натуральных а. Найдите А₂₀₁₆
Ответить
Химия
Ребят очень нужна помощь,не хочу проиграть спор девушке помогите решить задачу) В??числите массу карбида алюминия, содержащий 4% примесей, необходи...
Ответить
Окружающий мир
Какие экспонаты можно поместить для оформления витрины в историческом музее посвящённом Петру |
Ответить
Математика
Воспользуйтесь описанным приёмом для приведение к наименьшему общему знаменателю дробей:а)3/8и7/72 б)5/66и1/180 в)11/180и1/216 г)1/126и1/108.
Ответить