Помогите сделать номера, заранее спасибо!
Алгебра
Помогите сделать номера, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 a1=7*1-3=4 a2=7*2-3=11 d=a2-a1=11-4=7 S90=(2a1+89d)*90/2 S90=(8+623)*45=631*45=28395 4 c1=-2,25 c11=10,25 d=(c11-c1)/10 d=(10,25+2,25)/10=1,25 -2,25+1,25(n-1)=23,5 1,25(n-1)=23,5+2,25 1,25(n-1)=25,75 n-1=25,75:1,25 n-1=20,6 n=20,6+1 n=21,6∉Z не является
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