С чем можно сравнить глаз человека с предлогом в ед.ч., Т.п.
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С чем можно сравнить глаз человека с предлогом в ед.ч., Т.п.
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Гость:
Сравнить "с зеницей" (Т.п)
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