Ребят очень нужна помощь,не хочу проиграть спор девушке помогите решить задачу) В??числите массу карбида алюминия, содержащий 4% примесей, необходимого для получения порции метана, объемом 6,72 л.(н.у)

Химия
Ребят очень нужна помощь,не хочу проиграть спор девушке помогите решить задачу) В??числите массу карбида алюминия, содержащий 4% примесей, необходимого для получения порции метана, объемом 6,72 л.(н.у)
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Автор: Гость
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Гость:
Черным цветом объяснения, их писать не надо. надеюсь, будет понятно.
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