В чём сходства и различия состава населения канады и сша

География
В чём сходства и различия состава населения канады и сша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства: Находятся в Северной Америке, государственный язык английский, валюта доллар, бывшие колонии Британии. Различия:Канада больше по территории, в США глава государства президент, в Канаде английская королева, в США население в 10 раз больше (США-около 300 млн, Канада около 30 млн).
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