В чём сходства и различия состава населения канады и сша
География
В чём сходства и различия состава населения канады и сша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства: Находятся в Северной Америке, государственный язык английский, валюта доллар, бывшие колонии Британии. Различия:Канада больше по территории, в США глава государства президент, в Канаде английская королева, в США население в 10 раз больше (США-около 300 млн, Канада около 30 млн).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Есть 24 шарика — по 6 каждого из четырех цветов, которые разложили поровну по шести ящикам. Какое наименьшее количество ящиков всегда можно выбра...
Математика
В ряд выложено 100 карт рубашкой вниз. Двое ходят по очереди. Первый переворачивает любые две соседние карты, а второй — любые две карты. Какого на...