В чём сходства и различия состава населения канады и сша

Гость: Гость:

Сходства: Находятся в Северной Америке, государственный язык английский, валюта доллар, бывшие колонии Британии. Различия:Канада больше по территории, в США глава государства президент, в Канаде английская королева, в США население в 10 раз больше (США-около 300 млн, Канада около 30 млн).