Помогите пожалуйста? Иван и Пётр вместе подписали приглашения на школьный вечер за 12 мин. Иван работая один может сделать эту работу за 20 мин. За какое время подписал бы все приглашения Пётр? Какую часть всех приглашений мог ...
Математика
Помогите пожалуйста? Иван и Пётр вместе подписали приглашения на школьный вечер за 12 мин. Иван работая один может сделать эту работу за 20 мин. За какое время подписал бы все приглашения Пётр? Какую часть всех приглашений мог бы подписать Иван работая один?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1- вся работа 1/12=1/20+1/х 1/х=1/12-1/20=5/60-3/60=2/60=1/30-производительность Петра 1:1/30=30 мин-За такое время подписал бы все приглашения пётр 1/(20+12)*1=1/32- такую часть всех приглашений подписывают мальчики за 1 мин, работая вместе п.п.2,3 смысла не имеют, т.к. не сказано за какое время, но если подразумевается , что за 1 минуту, то 1/20*1=1/20- такую часть всех приглашений подписывает Иван за 1 мин 1/30*1=1/30--такую часть всех приглашений подписывает Петр за 1 мин
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