Найдите значение выражения и распишите все действия: 1)-3+12-(-22)= 2) -7-(-7)+(-29)=
Математика
Найдите значение выражения и распишите все действия: 1)-3+12-(-22)= 2) -7-(-7)+(-29)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. -3+12-(-22)=-3+12+22=9+22=31 2. -7-(-7)+(-29)=-7+7-29=0-29=-29
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