1. Назовите следующие соединения по международной номенклатуре: А) Б) В) Г)

Химия
1. Назовите следующие соединения по международной номенклатуре: А) Б) В) Г)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2,3,5-триметилгексан Б) 3,4,5,5-тетраметил,7-этилоктан В) 2,3-ДИМЕТИЛ, 4-БРОМПЕНТАН Г) 4,4-диметилпентин-1
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