Есть числа,произведения которых будут меньше их суммы.
Математика
Есть числа,произведения которых будут меньше их суммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, конечно. 1) 1 + 1 = 2 1 * 1 = 1 2) Десятичные дроби. Очень легко. 3) Отрицательные числа, к примеру, -1 * 6 = -6 -1 + 6 = 5 Мы складываем не модули, а сами числа.
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