Есть числа,произведения которых будут меньше их суммы.

Гость: Гость:

Да, конечно. 1) 1 + 1 = 2 1 * 1 = 1 2) Десятичные дроби. Очень легко. 3) Отрицательные числа, к примеру, -1 * 6 = -6 -1 + 6 = 5 Мы складываем не модули, а сами числа.