Есть ли у членистоногих, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих опорная структура?

Биология

Есть ли у членистоногих, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих опорная структура?

Автор: Гость