Есть ли в нашем мире такое что не льзя увидеть и потратить но можно почувствовать СРОЧНО НАДО прошу

Литература

Есть ли в нашем мире такое что не льзя увидеть и потратить но можно почувствовать СРОЧНО НАДО прошу

Автор: Гость