Есть ли в нашем мире такое что не льзя увидеть и потратить но можно почувствовать СРОЧНО НАДО прошу
Литература
Есть ли в нашем мире такое что не льзя увидеть и потратить но можно почувствовать СРОЧНО НАДО прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это забота о человеке
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