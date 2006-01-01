Наибольшая глубина Азовского моря 14 м.Это в 160 раз меньше глубины Черного моря,кот??рое на 1780 м глубже Балтииского моря .Определите наибольшую глубину Балтииского моря

Математика
Наибольшая глубина Азовского моря 14 м.Это в 160 раз меньше глубины Черного моря,кот??рое на 1780 м глубже Балтииского моря .Определите наибольшую глубину Балтииского моря
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азовское - 14 м Черное море - ? в 160 б Азовского Балтийское - ? на 1780 м Черного 1)160*14= 2240 ( м) наибольшая глубина Черного моря 2)2240-1780=460(м) - наибольшая глубина Балтийского моря Ответ:460м
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