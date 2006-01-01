Наибольшая глубина Азовского моря 14 м.Это в 160 раз меньше глубины Черного моря,кот??рое на 1780 м глубже Балтииского моря .Определите наибольшую глубину Балтииского моря

Математика

Наибольшая глубина Азовского моря 14 м.Это в 160 раз меньше глубины Черного моря,кот??рое на 1780 м глубже Балтииского моря .Определите наибольшую глубину Балтииского моря

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