Этапы развития ЭВМ (Электронная вычислительная машина). Год и название машины.

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Первое поколение ЭВМ с середины 1940-х годов конца 1950-х годов . Элементная база: электронные лампы ЭВМ потребляют большое кол-во энергии,маленькая скорость действия.Программирование ведется в машинных кодах. 2 Поколение ЭВМ с конца 1950-х до середины 1960-х годов Элементная база :полупроводниковые элементы.Для программирование используются алгоритмические языки. 3 Поколение ЭВМ с середины 1960-х до конца 1970-х годов Элементная База: интегральные схемы ,многослойный печатный монтаж .Значительное уменьшение габаритных размеров ЭВМ повышение их надежности увелечение производительности.Доступ с удаленных терминалов. 4Поколение ЭВМ с конца 1970-х по настоящее время . Элементная база:микропроцессоры, большие интегральные схемы .Улучшены технические характеристики .массовый выпуск персональных П.К. мощные вычислительные системы с высокой производительностью создание дешевых микроЭВМ опытные разработки интелектуальных компьютеров ;внедрение во все сферы комьютерных сетей .