Этапы развития ЭВМ (Электронная вычислительная машина). Год и название машины.

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Этапы развития ЭВМ (Электронная вычислительная машина). Год и название машины.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое поколение ЭВМ  с середины 1940-х годов конца 1950-х годов . Элементная база: электронные лампы ЭВМ   потребляют большое кол-во энергии,маленькая скорость действия.Программирование ведется в машинных кодах. 2 Поколение ЭВМ   с конца 1950-х до середины 1960-х годов  Элементная база :полупроводниковые элементы.Для программирование используются алгоритмические языки. 3 Поколение ЭВМ  с середины 1960-х до конца 1970-х годов Элементная База: интегральные схемы ,многослойный печатный монтаж .Значительное уменьшение габаритных размеров ЭВМ  повышение их надежности увелечение производительности.Доступ с удаленных терминалов. 4Поколение ЭВМ  с конца 1970-х по настоящее время . Элементная база:микропроцессоры, большие интегральные схемы .Улучшены технические характеристики .массовый выпуск персональных П.К.  мощные вычислительные системы  с высокой производительностью  создание дешевых микроЭВМ опытные разработки  интелектуальных компьютеров ;внедрение во все сферы комьютерных сетей .
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