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Описания героя ашик кериба
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Описания героя ашик кериба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ашик кеириб честный,добрый,не предатель.
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