Этин-этен-хлорэтан-этанол-этен-1,2 дифторэтан Помогите пожалуйста ряд)

Химия
Этин-этен-хлорэтан-этанол-этен-1,2 дифторэтан Помогите пожалуйста ряд)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
HC≡CH+2H2→H2C2=C2H2 C2H4+HCl→C2H5Cl C2H5Cl+NaOH=C2H5OH+NaCl C2H5OH→t.H2SO4→C2H4+H2O C2H4+F2=C2H4F2
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