...— это группа предложений, которые связаны между собой по смыслу и с помощью языковых средств.
Русский язык
...— это группа предложений, которые связаны между собой по смыслу и с помощью языковых средств.
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