Помогите плиз ребят очень срочно!!!

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Знаменатель a²+a-6 разложим на множители a²+a-6=0 по т.Виетта a=-3 a=2 , a²+a-6=(a+3)(a-2) первое действие в скобках =2/a-2 - 3a+6/(a+3)(a-2) + 2a/a+3= 2(a+3)-(3a+6)+2a(a-2) / (a+3)(a-2)= =2a+6-3a-6+2a²-4a / (a+3)(a-2)=2a²-5a / (a+3)(a-2) 2)2a²-5a /(a+3)(a-2) * a/2a-5=a(2a-5) /(a+3)(a-2) * a/2a-5=a² /(a+3)(a-2)