Задание [С] черно- белый рисунок содержит 16 квадратов. Из них 6 белые. Сколько едини?? в коде этого ресунка?

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Задание [С] черно- белый рисунок содержит 16 квадратов. Из них 6 белые. Сколько едини?? в коде этого ресунка?

Автор: Гость