Задание [С] черно- белый рисунок содержит 16 квадратов. Из них 6 белые. Сколько едини?? в коде этого ресунка?
Информатика
Задание [С] черно- белый рисунок содержит 16 квадратов. Из них 6 белые. Сколько едини?? в коде этого ресунка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6- 101-трёхразрядный двоичный код 10-1001- четырёх разрядный двоичный код а если вам надо число 16 то, 16- 1111- четырёх разрядный двоичный код
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