Что делать,если при закачки игры с диска(Sims 3). Выдаёт, что у меня не все компоненты ??довлетворяют минимальным требованиям и слово ПРОЦЕССОР подчёркнуто красным цветом.. Я прошу, помогите, даю много баллов
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Что делать,если при закачки игры с диска(Sims 3). Выдаёт, что у меня не все компоненты ??довлетворяют минимальным требованиям и слово ПРОЦЕССОР подчёркнуто красным цветом.. Я прошу, помогите, даю много баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поміняй Віндовс, а якщо проблема не в тому, то просто диск не піддається до версії віндовса, щось тіпа того
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