? - это непостоянные признаки имен прилагательных.
Русский язык
? - это непостоянные признаки имен прилагательных.
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Гость:
Род, число, падеж-это непостоянные признаки имени прилагательного
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