(это тест 4. Двигатель мощностью 25 Вт вращает лопасти винта внутри калориметра, заполненного водой массой 2.5 кг. За счет перехода всей механической энергии во внутреннюю вода нагревается на 1 °С. Сколько минут работал двигат...

Физика

(это тест 4. Двигатель мощностью 25 Вт вращает лопасти винта внутри калориметра, заполненного водой массой 2.5 кг. За счет перехода всей механической энергии во внутреннюю вода нагревается на 1 °С. Сколько минут работал двигатель? А. 7; Б. 10; В. 24; Г. 30.

Автор: Гость