(это тест 4. Двигатель мощностью 25 Вт вращает лопасти винта внутри калориметра, заполненного водой массой 2.5 кг. За счет перехода всей механической энергии во внутреннюю вода нагревается на 1 °С. Сколько минут работал двигат...

Физика
(это тест 4. Двигатель мощностью 25 Вт вращает лопасти винта внутри калориметра, заполненного водой массой 2.5 кг. За счет перехода всей механической энергии во внутреннюю вода нагревается на 1 °С. Сколько минут работал двигатель? А. 7; Б. 10; В. 24; Г. 30.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь минут работал двигатель
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Попогите решить систему неравенств
Ответить
Математика
Медвежонок собрал 20 килограмм малины из 8 ягод его мама сварила компот из 5 килограмм варенье сколько килограммов ягод осталось у медвежонка Запиш...
Ответить
Алгебра
Помогите решить с 1 по 4 все задания это контрольная срочно!!
Ответить
Физика
3. Со дна водоёма всплывает пузырёк воздуха. Меняется ли при этом его потенциальна?? энергия? За счёт чего? А. Потенциальная энергия пузырька ра...
Ответить
Математика
3-4 Пожалуйста помогите
Ответить