Попогите решить систему неравенств
Математика
Попогите решить систему неравенств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-4х>=-2 -4х>=-2-3 -4х>=-5 х<=-5-4 х<=54 3-4x<=5 -4x<=5 -3 -4x<=2 x>=2 -4 x>= -24 \\\\*XXXXX*////////// -24 54 ответ [ -24;54]
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