Попогите решить систему неравенств

Математика
Попогите решить систему неравенств
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Автор: Гость
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Гость:
3-4х>=-2    -4х>=-2-3   -4х>=-5  х<=-5-4  х<=54 3-4x<=5   -4x<=5 -3       -4x<=2   x>=2  -4       x>= -24           \\\\*XXXXX*//////////       -24       54 ответ [ -24;54]
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