Это урок основы здоровья.. Помогите! Как действовать в таких ситуациях? 1. Вы дали однокласснику ручку, а он её сломал. 2. Ваша младшая сестра специально порвала вашу любимую книгу.

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Это урок основы здоровья.. Помогите! Как действовать в таких ситуациях? 1. Вы дали однокласснику ручку, а он её сломал. 2. Ваша младшая сестра специально порвала вашу любимую книгу.

Автор: Гость