ЭТОНЕ ЗАДАЧА . Люди помогите я делаю работу над ошибками подскожите Если ты ошибся в заглавной букве надо написать 3предложения с большой буквы да
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ЭТОНЕ ЗАДАЧА . Люди помогите я делаю работу над ошибками подскожите Если ты ошибся в заглавной букве надо написать 3предложения с большой буквы да
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну у нас в школе было так+ учителя говорят что да
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