ЭТОНЕ ЗАДАЧА . Люди помогите я делаю работу над ошибками подскожите Если ты ошибся в заглавной букве надо написать 3предложения с большой буквы да

Русский язык

ЭТОНЕ ЗАДАЧА . Люди помогите я делаю работу над ошибками подскожите Если ты ошибся в заглавной букве надо написать 3предложения с большой буквы да

Автор: Гость