Что такое собственные имена

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Имя собственное — это имя существительное, обозначающее слово или словосочетание, предназначенное для называния конкретного, вполне определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных предметов или явлений. Имя собственное противопоставляется имени нарицательному. Собственные имена существительные пишутся с большой буквы. К ним относятся: - имена, фамилии, отчества и прозвища людей (Иван Иванович Иванов) ; - клички животных (Шарик, Тузик, Муська) ; - имена героев литературных произведений (Илья Ильич Обломов) ; - географические названия (Москва, Франкфурт, Кавказ, Нева) ; - астрономические и астрологические обозначения (Луна, созвездие Гончих Псов) ; - названия журналов, газет, литературных произведений и т. д. (газета "Правда", журнал "Наш сад"); - названия марок машин, сигарет и т. д. (автомобиль "Москвич", сигареты "Дружок"). Обратите внимание что названия пишутся не только с большой буквы, но и в кавычках! История знает множество примеров, когда имена собственные становились нарицательными. Вот некоторые их них: - Так, большая усовершенствованная гармоника баян получила название от имени собственного Баян (Боян) . - Пирожное и торт наполеон, по легенде, обязаны названием императору Наполеону Бонапарту, любившему этот вид кондитерских изделий. - Кольт, Максим, Маузер, Наган — известные изобретатели оружия. - Бельгийский мастер Сакс дал название популярному духовому инструменту — саксофону. - Одно из античных преданий рассказывает о красивом юноше Нарциссе, который был влюблён в себя так, что не замечал никого и ничего вокруг, а всё время смотрел на своё отражение в воде. Боги, разгневавшись, превратили его в растение. Белый цветок нарцисса склоняется набок и словно смотрит жёлтым глазком вниз, на своё отражение. .. - Иногда предметы получают свои названия по месту, откуда они были вывезены: кофе (от названия страны Каффа, находившейся в Африке) , персик (от Персия — современный Иран) , апельсин (голландское слово appelsien буквально переводится как "китайское яблоко"). Слово брюки происходит от названия голландского города Брюгге. Имена собственные не имеют формы множественного числа (за исключением фамилий лиц, относящихся к одной семье – семья Ивановых, господа Петровы) . т. к. существительные бывают нарицательными и собственными. Собственные - это те существительные, которые обозначают названия рек, городов, имена людей и клички животных. Соответственно, нарицательные - это все остальные имена существительные.