Расставьте города миллионеры в порядке их следования с запада на восток

География
Расставьте города миллионеры в порядке их следования с запада на восток
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ВолгоградВоронеж Е Екатеринбург К КазаньКрасноярск М Москва Н Нижний НовгородНовосибирск О Омск П Пермь Р Ростов-на-Дону С СамараСанкт-Петербург У Уфа Ч Челябинск россии
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