Этот роман повествует о простом моряке,который хотел стать писателем,но издатели отвергали его рассказы.В конце концов он приобрёл популярность,но это не принесло ему удовлетворения.Прототипом главного героя книги стал сам писа...

Литература

Этот роман повествует о простом моряке,который хотел стать писателем,но издатели отвергали его рассказы.В конце концов он приобрёл популярность,но это не принесло ему удовлетворения.Прототипом главного героя книги стал сам писатель,имя которого: а)Марк Твен б)Джек Лондон

Автор: Гость