Этот роман повествует о простом моряке,который хотел стать писателем,но издатели отвергали его рассказы.В конце концов он приобрёл популярность,но это не принесло ему удовлетворения.Прототипом главного героя книги стал сам писа...
Литература
Этот роман повествует о простом моряке,который хотел стать писателем,но издатели отвергали его рассказы.В конце концов он приобрёл популярность,но это не принесло ему удовлетворения.Прототипом главного героя книги стал сам писатель,имя которого: а)Марк Твен б)Джек Лондон
Ответ(ы):
Гость:
Джек Лондон-"Мартин Иден"
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