Этот роман повествует о простом моряке,который хотел стать писателем,но издатели отвергали его рассказы.В конце концов он приобрёл популярность,но это не принесло ему удовлетворения.Прототипом главного героя книги стал сам писа...

Литература
Этот роман повествует о простом моряке,который хотел стать писателем,но издатели отвергали его рассказы.В конце концов он приобрёл популярность,но это не принесло ему удовлетворения.Прототипом главного героя книги стал сам писатель,имя которого: а)Марк Твен б)Джек Лондон
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Джек Лондон-"Мартин Иден"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
An-8a-bx+8x=(ab-8a)-(nd+8x)
Ответить
Другие предметы
Написать сообщение о бактерии бацилла
Ответить
Русский язык
Пожалуйста,напишите сочинение-миниатюру на тему "Как быть с совестью,если человек слаб?"
Ответить
Русский язык
Сочинение, надо описать игрушку: из чего она сделана, (если есть то одежда), как рас??рашена и как ею играют дети, только игрушку для мальчиков. За...
Ответить
Математика
Разгадай закономерность, по которой записаны числа в ряду. Найди следующее число 8,5,7,4,6,3,5
Ответить