Разгадай закономерность, по которой записаны числа в ряду. Найди следующее число 8,5,7,4,6,3,5
Математика
Разгадай закономерность, по которой записаны числа в ряду. Найди следующее число 8,5,7,4,6,3,5
Ответ(ы):
Гость:
О первого числа отнимай (слудующие(только разложеное) число) - будет 2 число , и к получившемуся прибавь ( вторую цифру из разложеного числа - получится 3 число ... И так с каждым ...Понты
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