Они почитают змею как священное животное и обращаются со змеёй почтительно и осторожною. где здесь главные члены предложения

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Они почитают змею как священное животное и обращаются со змеёй почтительно и осторожною. где здесь главные члены предложения

Автор: Гость