Они почитают змею как священное животное и обращаются со змеёй почтительно и осторожною. где здесь главные члены предложения

Русский язык
Они почитают змею как священное животное и обращаются со змеёй почтительно и осторожною. где здесь главные члены предложения
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Ответ(ы):
Гость:
Они - подлежащее Почитают,Обращаются - сказуемое
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