Считаете ли вы поступок княгини е.и. турецкой подвигом
Литература
Считаете ли вы поступок княгини е.и. турецкой подвигом
Ответ(ы):
Гость:
Да т.к это очень мужественный поступок.Который не под силу совершить не каждому мужчине.
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