Люди помогите Что сделал Солон в крации

Гость: Гость:

Если не ошибаюсь то он отменил долгового рабства - Солон велел выкинуть с полей долговые камни и отменил долги. - Отныне по закону Солона человек, сделавший новый долг, отвечал за его выплату только своим имуществом. - Солон распорядился отпустить на волю всех должников, и тех выкупить, кто продан был за море. "