Люди помогите Что сделал Солон в крации
История
Люди помогите Что сделал Солон в крации
Ответ(ы):
Гость:
Если не ошибаюсь то он отменил долгового рабства - Солон велел выкинуть с полей долговые камни и отменил долги. - Отныне по закону Солона человек, сделавший новый долг, отвечал за его выплату только своим имуществом. - Солон распорядился отпустить на волю всех должников, и тех выкупить, кто продан был за море. "
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