Сочинение, надо описать игрушку: из чего она сделана, (если есть то одежда), как рас??рашена и как ею играют дети, только игрушку для мальчиков. Зарание огромное приогромное спасибо!

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Сочинение, надо описать игрушку: из чего она сделана, (если есть то одежда), как рас??рашена и как ею играют дети, только игрушку для мальчиков. Зарание огромное приогромное спасибо!

Автор: Гость