Сочинение, надо описать игрушку: из чего она сделана, (если есть то одежда), как рас??рашена и как ею играют дети, только игрушку для мальчиков. Зарание огромное приогромное спасибо!

Русский язык
Сочинение, надо описать игрушку: из чего она сделана, (если есть то одежда), как рас??рашена и как ею играют дети, только игрушку для мальчиков. Зарание огромное приогромное спасибо!
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