Эту загадку ученик 1-ого класса решает за 5 минут, старшеклассник за 15 минут, студент за 1 час, профессор никогда не решит. Загадка: расшифруйте одтчпшсвдд

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Эту загадку ученик 1-ого класса решает за 5 минут, старшеклассник за 15 минут, студент за 1 час, профессор никогда не решит. Загадка: расшифруйте одтчпшсвдд
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Ответ(ы):
Гость:
О-один, Д-два, Т-три, Ч-четыре, П-пять, Ш-шесть, С-семь, В-восемь, Д-девять,Д-десять
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