Сформулируйте и запишите свою точку зрения о мерах необходимых для охраны рыб в в??шем регионе

Гость: Гость:

Во 1 нужно строить больше заповедников, Во 2 нужно вылавливать браконьеров вредящих окружающий среде в целом, В 3 нужно размножать редкие виды животных, В 4 необходимо генетически создавать новые виды животных чтобы восполнить потерю существующих видов, В 5 нужно придумывать новые меры очистки воздуха особенно в областях в которых много заповедников, В 6 не нужно истреблять редкие виды животных, и вообще, В 7 нужно разрабатывать новые меры по защите животных.