Помогите пожалуйста в задании! Приведите дроби к общему знаменателю(800,801)
Математика
Помогите пожалуйста в задании! Приведите дроби к общему знаменателю(800,801)
Ответ(ы):
Гость:
8/10 8/11 думаю правильно
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