Помогите быстро пожалусто я на уроке выручите поставлю лучший ответ )

Математика
Помогите быстро пожалусто я на уроке выручите поставлю лучший ответ )
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