Напишите сочинение на 2 страницы книта учебник жизни

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Книга...книга, наша самая важня вещь в мире. мы учимся в школе с книгами. И вот эти строки нужно ценить, потому ,что каждая строка по своему дорога. Если даже мы что то пропустим, то нам будет что то не понятно. Читая книги мы наслаждаемся ей. Наша страна богата книгами. И изза этого мы должны благодарить её. А были же времена. когда и не было книг. и они учились без них...как жаль..Сейчас мы смотрим и сравниваем, детей нашего времени и детей до нашего времени. Они же ценили каждую вещь, каждый хлеб.. А наши что.. что творится в наше время.. Мы сейчас не благодарны ни к чему. книги уже не кого не интересуют. Сейчас современные технология, и все зависают на этом жалком компьютере, в ноутбуке, в планшетах и в другом. Сейчас забромали книгу, а потом.. а потом в другх веках что будет? Люди превратятся в роботы? Мы - люди, мы- зависим от прероды. и мы должны сохранать мир, и его юбить, дорожить ею. Сохраняйте- книгу, не забывайте её. Любите её.