Найдите значение вырожения: 1) -42+75+(-14)+(-26)+56 2)12+(-20)-(-11)-(-6)-10
Математика
Найдите значение вырожения: 1) -42+75+(-14)+(-26)+56 2)12+(-20)-(-11)-(-6)-10
Ответ(ы):
Гость:
1)-42+75+(-14)+(-26)+56= 49 2)12+(-20)-(-11)-(-6)-10= -1
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