1. Через вершину конуса проведена плоскость пересекающая основание по хорде, длин?? которой равнв 6. Угол между образующими в сечении равен 90˚, а наибольший угол между образующими конуса равен 120 ˚. Найдите площадь полной пов...

Геометрия

1. Через вершину конуса проведена плоскость пересекающая основание по хорде, длин?? которой равнв 6. Угол между образующими в сечении равен 90˚, а наибольший угол между образующими конуса равен 120 ˚. Найдите площадь полной поверхности конуса.

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