1. Через вершину конуса проведена плоскость пересекающая основание по хорде, длин?? которой равнв 6. Угол между образующими в сечении равен 90˚, а наибольший угол между образующими конуса равен 120 ˚. Найдите площадь полной пов...
Геометрия
1. Через вершину конуса проведена плоскость пересекающая основание по хорде, длин?? которой равнв 6. Угол между образующими в сечении равен 90˚, а наибольший угол между образующими конуса равен 120 ˚. Найдите площадь полной поверхности конуса.
Ответ(ы):
Гость:
Sполн. пов= Sбок+Sосн S=πRl+πR², ( l образующая) Sполн.пов.=πR*(l+R) 1. сечение конуса - равнобедренный прямоугольный треугольник: гипотенуза - хорда х=6, катеты - образующие конуса l. по теореме Пифагора: x²=l²+l², 6²=l²+l², l²=18, l=3√2 2. осевое сечение конуса - равнобедренный треугольник основание - диаметр основания конуса d, боковые стороны - образующие конуса l. по теореме косинусов: d²=l²+l²-2*l*l*cos120° d²=18+18-2*√18*√18*(-1/2) d²=54, d=3√6. R=1,5√6 S=π*1,5(√6*3√2+1,5)=1,5*π*(6√2+1,5) S=1,5π*(6√2+1,5)
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