Трапеция поделена На равносторонние Треугольнике. Чему равен периметр трапеции, ??сли сторона равностороннего треугольника равна 8 см ?

Математика
Трапеция поделена На равносторонние Треугольнике. Чему равен периметр трапеции, ??сли сторона равностороннего треугольника равна 8 см ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Верхнее основание - 8 см. Нижнее основание - 16 см. Боковые стороны - 2 по 8 см. Периметр трапеции: Р = 8+16+2*8 = 40 (см) Ответ: 40 см
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