В какой части материка было Великое оледенение. Как оно повлияло на рельеф северн??я америка?
География
В какой части материка было Великое оледенение. Как оно повлияло на рельеф северн??я америка?
Ответ(ы):
Гость:
Оледенение было в северной части Северной Америки , при улучшении климата при повышении температуры , ледники таяли и пропахивали землю
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