На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями
Геометрия
На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями
Ответ(ы):
Гость:
Масштаб 20 см /20000 км Вас устроит? Там самые наибольшие подробности вроде Африки Америки и Австралии прекрасно видны. 1:100000000 1 на 100 млн.
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