На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями

Геометрия
На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Масштаб 20 см /20000 км Вас устроит? Там самые наибольшие подробности вроде Африки Америки и Австралии прекрасно видны. 1:100000000 1 на 100 млн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Счет по английски до двадцати
Ответить
Биология
Пальцеходящие животные Ярославской области. Примеры
Ответить
Математика
Стороны треугольника равны 2,44 см, 3,11 и 5,074 см найдите его периметр и округлите получившееся значение до сотых.
Ответить
Биология
Сформулируйте и запишите свою точку зрения о мерах необходимых для охраны рыб в в??шем регионе
Ответить
География
В какой части материка было Великое оледенение. Как оно повлияло на рельеф северн??я америка?
Ответить