Ежедннвно на поливку грядок с редисом расходают утро 3 ведра воды,а вечером 5 вёдер воды. Сколько вёдер воды израсходуют на полив редиса за 6 дней?
Математика
Ежедннвно на поливку грядок с редисом расходают утро 3 ведра воды,а вечером 5 вёдер воды. Сколько вёдер воды израсходуют на полив редиса за 6 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром - 3 ведра Вечером - 5 ведра За 6 дней - ? ведра Решение: 1) 3 ведра + 5 ведра = 8 ведра ( за 1 день.) 2) 6 × 8 = 48 ведра ( за 6 дней.) Ответ: на полив редиса за 6 дней, израсходуют 48 ведер воды.
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