Треугольники ABC и DEF равны, стороны AB и DE , BC и DF соотвественные, Угол B= 32 градусам. Найдите угол D

Геометрия
Треугольники ABC и DEF равны, стороны AB и DE , BC и DF соотвественные, Угол B= 32 градусам. Найдите угол D
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В равных треугольниках соответственные углы равны(углы лежащие против соответственных сторон) АС соответственно равно ЕF и по теореме выше сказанной о углах лежащих против соответственных сторон В=D=32
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